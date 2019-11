Aanhoudingen na poging plofkraak Amsterdam

Opnieuw een plofkraak vannacht in Amsterdam. De automaat liep flinke schade op. Ⓒ Olim Bajmat

AMSTERDAM - Twee mensen zijn opgepakt omdat ze vermoedelijk betrokken waren bij een plofkraak in Amsterdam-Noord. Het duo reed in een bestelbus in de omgeving van de plek, waar drie anderen in de nacht van donderdag op vrijdag een geldautomaat opbliezen. De drie gingen ervandoor zonder buit, meldt de politie.