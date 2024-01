Trump: ’VS wacht grootste deportatie van illegalen ooit als ik president word’

„We hebben geen keus”, stelde Trump woensdagavond tijdens een tv-debat bij Fox News. „We zullen de grootste deportatie inspanning hebben in de geschiedenis van dit land.”

Afgelopen maand kwamen meer dan tweehonderdduizend mensen illegaal het land binnen, zo blijkt uit cijfers van de Amerikaanse grenspolitie. De massale toestroom overweldigt steden zoals New York en levert grote huisvestingsproblemen op. Trump beweert daarnaast dat er veel criminelen, drugsverslaafden en psychopaten onder de migranten zijn.

Bekijk ook: Duizenden migranten in karavaan naar grens VS

De oud-president, die tevens een beurscrisis voorspelde indien hij níet wordt gekozen, sprak bij Fox op hetzelfde moment als dat twee andere Republikeinse presidentskandidaten, Ron DeSantis en Nikki Haley, de degens kruisten bij CNN. Trump had voor die uitnodiging bedankt; een andere kandidaat, Vivek Ramaswamy, was niet uitgenodigd. De tv-debatten vonden plaats in de aanloop naar de eerste Republikeinse voorverkiezing, komende maandag in Iowa.

Kandidaat Chris Christie zal daar niet meer aan deelnemen. De oud-gouverneur trok zich woensdag terug uit de strijd om de presidentsnominatie. Hij gold als de grootste criticus van Trump, met wie hij vroeger dikke maatjes was.

Gematigde toon

Het afhaken van Christie is volgens analisten goed nieuws voor Haley, die net als hem een meer gematigde toon aanslaat. De oud-gouverneur en VN-ambassadeur lijkt DeSantis, lange tijd de nummer twee bij de Republikeinen in de peilingen, voorbij te streven. Haar achterstand op Trump oogt onoverbrugbaar, al zou ze hem in New Hampshire volgens sommige peilingen naderen. In die staat zijn later in januari voorverkiezingen.

DeSantis ging bij CNN vol in de aanval tegen Haley in een poging kiezers bij haar weg te snoepen. De gouverneur uit Florida schilderde haar af als een beroepspoliticus die zich sterk maakt voor gevestigde belangen van haar geldschieters. Ook viel hij haar aan voor besluiten die zij als gouverneur van South Carolina nam, waaronder een energiebelasting.

Haley noemde DeSantis aantijgingen bij herhaling leugens en bleef verwijzen naar een website, ’DeSantislies.com’, waar kiezers er door haar campagne op worden gewezen wat feit en fictie is. „Je bent zo wanhopig”, schamperde Haley tegen haar concurrent. „Ron liegt omdat Ron verliest.”

Running mate

De race om de vermoedelijke tweede plek is niet alleen van belang om warm te lopen voor de presidentsverkiezingen van 2028 of voor het onwaarschijnlijke geval dat Trump door juridische beslommeringen alsnog uit de race zou gaan, maar ook met het oog op het vice-presidentschap. Niet zelden kiest een presidentskandidaat een running mate uit de directe concurrentie. Trump zei woensdagavond al een kandidaat in gedachte te hebben, maar wilde geen naam noemen. Op de vraag of hij open staat voor een running mate uit de tegenkandidaten, antwoordde Trump. „Dat ben ik zeker.”