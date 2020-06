Kwart van zorgpersoneel ervoer coronacrisis als traumatisch

Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

DEN HAAG - Meer dan acht op de tien medewerkers in de zorgsector is van mening dat zij tijdens de coronacrisis te zwaar belast zijn. Een kwart van de ondervraagden heeft het werk tijdens de coronacrisis zelfs als traumatisch ervaren. Dat staat in een onderzoek van televisieprogramma Hollandse Zaken en vakbond FNV.