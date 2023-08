Aanmeten van nieuwe slachtofferrol komt prins Harry duur te staan

Londen - Een golf van verontwaardiging raast over het Verenigd Koninkrijk nu prins Harry opnieuw van zich laat horen. „Een schaamteloze herschrijving van de geschiedenis”, schampert The Sun. In de Daily Mail schrijft columniste Jan Moir dat het moeilijk is om de steun van Harry aan oorlogsveteranen te bekritiseren, maar dat ze dat geen reden vindt „om het niet te proberen”. Vervolgens maakt ze gehakt van de prins.

De ontstane massale verontwaardiging in de Britse pers heeft betrekking op twee claims die Harry in zijn nieuwe Netflixserie maakt. Ⓒ ANP/HH