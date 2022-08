Onrustig bij azc Ter Apel: ’Weer gevechten uitgebroken’

Volgens RTV Noord zijn er aan het begin van de avond opnieuw gevechten uitgebroken tussen de wachtende asielzoekers. De politie is massaal ter plaatse gekomen.

Dinsdagavond verblijven ongeveer driehonderd mensen op het grasveld bij het centrum. Maar mogelijk kan een deel van hen nog ondergebracht worden op een andere locatie. Daarom is het nog niet duidelijk hoeveel mensen er precies in de buitenlucht moeten slapen.

Het is al maanden te vol in het Groningse aanmeldcentrum, waardoor mensen soms buiten moeten overnachten. Dat is het gevolg van de gestokte doorstroom van asielzoekers. Asielzoekerscentra hebben geen plek meer en statushouders kunnen door onder meer de oververhitte huizenmarkt niet doorstromen naar een huis.

Servicepunt

Het humanitair servicepunt van het Rode Kruis voor de ingang van het aanmeldcentrum gaat woensdagochtend weer open, meldt een woordvoerster van de hulporganisatie. Het Rode Kruis sloot het servicepunt nadat er zondag bij het aanmeldcentrum in Ter Apel gevechten waren uitgebroken.

„Veiligheid is belangrijk”, aldus een woordvoerster van het Rode Kruis over de sluiting. Daarom hebben medewerkers nu een extra training gekregen, „zodat ze beter weten hoe ze moeten reageren mocht zo’n situatie zich opnieuw voordoen.” Ook is het servicepunt nog gesloten om hulpverleners even wat ademruimte te geven na zondag.

In hoeverre mensen van het Rode Kruis de vechtpartij bij Ter Apel dit weekend hebben meegekregen, weet de woordvoerster niet. Wel zijn er „spullen kwijtgeraakt” van de hulporganisatie.

Bij het humanitair servicepunt in Ter Apel kunnen asielzoekers die voor de deuren van het aanmeldcentrum wachten terecht voor eerste hulp en informatie. Per dag komen er 155 hulpverzoeken binnen bij het servicepunt, aldus de woordvoerster. „We zijn blij dat we weer open kunnen.”