OM: ’Pedojacht’ leidde tot fatale mishandeling leraar Jan (73) in Arnhem

De man werd voor zijn huis in elkaar geslagen. Het motief van de afranseling was tot nog toe een raadsel, al deden er al wel allerlei verhalen de ronde. Donderdag moeten vier tieners zich voor de mishandeling verantwoorden bij de onderzoeksrechter. Advocaat Jamil Roethof staat een 15-jarige verdachte bij.

Advocaat Roethof vertelde eerder aan De Gelderlander dat Jan een willekeurig slachtoffer is geweest. De voormalig leraar zou via een chatroom voor homoseksuelen in contact zijn gekomen met een 15-jarige jongen voor een seksafspraak. Maar die berichten bleken te zijn geplaatst door de groep verdachte tieners die Jan vervolgens hebben opgewacht bij de afgesproken plek, vertelt de woordvoerder van het OM.

Volgens Roethof, die een van de minderjarige verdachten bijstaat, zijn de jongens geïnspireerd geraakt door alle verhalen over het fenomeen pedojacht. Op sociale media, vooral Instagram, ontstaan de laatste tijd veel van dat soort accounts.

Roethof tegenover De Gelderlander: „Ze zijn hem die woensdagavond gevolgd naar zijn woning en hebben hem willen confronteren met het feit dat hij met een minderjarige jongen seks wilde hebben. Meer niet. Vervolgens is het uit de hand gelopen. Het slachtoffer is daarbij ook ongelukkig ten val gekomen. Van een vooropgezet plan om hem te mishandelen, was volgens mij geen sprake.”

Bekijk ook: Vijf jongeren aangehouden voor dodelijke mishandeling Arnhem

Weet u meer? Dan horen we het graag! Gebruik onze WhatsApp-tiplijn: +31613650952 - ook voor het sturen van foto’s en video’s.