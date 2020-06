Man gepakt met 18 kilo ketamine in achterbak auto

Dat meldt de politie-eenheid Dordrecht op Facebook. „De bestuurder van een auto werd afgelopen week wel erg nerveus tijdens een controle. Later bleek waarom.” De verdachte nam volgens de politie tijdens de doorzoeking plots de benen. Na een korte achtervolging werd de man alsnog aangehouden.

De drugs zijn inmiddels vernietigd. In afwachting van zijn zaak is de verdachte heengezonden, zo weet de politie. Hij moet zich later voor de rechter verantwoorden.

Werking ketamine

,,Ketamine is momenteel de nieuwe partydrug in Europa, en geeft snel een bad trip met hoge hartslag en bloeddruk, met alle gevaren van dien’’, waarschuwt de eenheid Dordrecht.