Dramatische beelden: zo vluchten Oekraïners voor overstromingen

In de regio Cherson staat een gebied van ongeveer 600 vierkante kilometer onder water, als gevolg van de damdoorbraak. Dat meldt gouverneur Oleksandr Prokudin. Dat is gelijk aan ongeveer 2,5 keer de gemeente Amsterdam. Het gaat volgens de Oekraïense topfunctionaris voor 68 procent om terrein dat in Russische handen is.

Mensen op rubberen bootjes varen door overstroomde straten in Cherson. Ⓒ ANP / Associated Press

Heel wat huizen staan onder water door de overstromingen. Ⓒ ANP / Associated Press

Iedereen probeert zichzelf en zoveel mogelijk bezittingen in veiligheid te brengen. Ⓒ ANP / SIPA USA

Een vrouw probeert zoveel mogelijk spullen te redden van het water. Ⓒ ANP / SIPA USA

Evacuatie

Duizenden mensen moeten het gebied dus verlaten en dat is een hele opgave. „We zien een grote hoeveelheid mensen die op hun daken zitten en niet worden geholpen”, aldus Oleksii Koeleba, plaatsvervangend hoofd van het Oekraïens presidentieel kantoor. President Volodimir Zelenski heeft de situatie aan de telefoon besproken met de Franse president Emmanuel Macron. Die zegt „de komende uren” hulp te sturen. Premier Denys Sjmyhal deed een oproep aan internationale organisaties om bij te springen.

Reddingswerkers zijn hard bezig om mensen zo snel mogelijk te kunnen evacueren. Ⓒ ANP / Associated Press

Ⓒ ANP / Associated Press

Ⓒ ANP

Een vrouw wordt op het droge geholpen door reddingswerkers in Cherson. Ⓒ ANP / SIPA USA

Getroffen gebied

De premier van Oekraïne sprak van tachtig getroffen woonplaatsen, een Oekraïense ngo van honderd. De stad Cherson werd het zwaarst getroffen.

Satellietfoto’s van voor en na het doorbreken van de dam. Ⓒ ANP

De onderste foto is van voor de overstroming, de bovenste van tijdens. Ⓒ ANP / Associated Press

Dieren

Naast mensen lijden er ook veel dieren onder de overstromingen. Veel dieren waren al aan hun lot overgelaten doordat hun baasjes op de vlucht waren geslagen voor het oorlogsgeweld, en nu komt daar ook nog eens het hoge water bij.

Veel dieren zijn aan hun lot overgelaten. Ⓒ ANP / Anadolu Agency

Ⓒ ANP / AFP

Gelukkig worden er ook veel dieren wel gered. Ⓒ ANP / SIPA USA

Een man met zijn hond in een rubberen bootje. Ⓒ ANP / EPA