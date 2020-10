Vroege opkomst kiezers VS breekt alle records: na al bijna 59 miljoen stemmen

Het is dringen bij het stemlokaal in Fairfax. Ⓒ EPA

Fairfax - Met nog ruim een week te gaan tot verkiezingsdag, worden stemrecords gebroken in de VS. Al bijna 59 miljoen Amerikanen hebben gestemd voor de presidentsverkiezingen. Daarmee zijn er nu al meer vroege stemmen binnen dan op verkiezingsdag in 2016. Veel stemmen gaan via de post, maar ook miljoenen kiezers kwamen al persoonlijk naar de stembus.