Grote brand in Zwolle: rook trekt over A28

De snelheidsbeperkende maatregelen gelden ter hoogte van industrieterrein Hessenpoort, waar de brand woedt. Normaal mag het verkeer daar 100 kilometer per uur rijden, maar dat is nu eerst 90 kilometer en iets verderop 70 kilometer per uur. Volgens een woordvoerder van de brandweer stroopte het verkeer er op, omdat toeleveranciers die het industrieterrein vlak naast de A28 op wilden er niet naartoe konden. Aan een oplossing wordt gewerkt, zegt hij.

De brand woedt bij een recyclingbedrijf aan de Steinfurtstraat, in een sorteerinstallatie voor onder meer plastic en metaal. Mensen die last hebben van de rook, worden opgeroepen ramen en deuren te sluiten en indien mogelijk ventilatie uit of op de laagste stand te zetten.