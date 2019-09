Vierde dodelijk slachtoffer gezinsdrama Dordrecht

De politie en het Openbaar Ministerie komen later in de ochtend met meer informatie.

De schietpartij vond gisteravond plaats aan de Heimerstein in een woonwijk in Dordrecht. Politie en ambulances rukten rond half zeven uit naar de straat, waar ze in een woning een verschrikkelijk tafereel aantroffen.

Dinsdagochtend zijn de lichamen van de vader en de twee kinderen met een rouwauto afgevoerd. Burgemeester Wouter Kolff heeft zijn steun betuigd aan nabestaanden en spreekt van ’een zeer heftig incident’.

