Handen wassen met sterke drank in ziekenhuizen

TOKIO - Personeel in Japanse ziekenhuizen mag in uitzonderlijke gevallen zware alcoholische dranken gebruiken als ontsmettingsmiddel, als aan dat laatste een tekort is ontstaan. Dat schrijft het Japanse ministerie van Volksgezondheid.