Vier Europarlementariërs leggen taken neer om corruptieschandaal

Ⓒ ANP / HH

STRAATSBURG - Vier Europarlementariërs hebben voorlopig hun taken neergelegd nu hun naam is gevallen in het schandaal over omkoping door Qatar. De vier sociaaldemocraten bekennen geen schuld, maar doen een stap terug in afwachting van de uitkomst van het justitieonderzoek.