Man (22) gewond uit trein gezet, aangifte tegen boa (51)

Agenten werden dinsdagmiddag opgeroepen om naar Utrecht CS te komen. Daar was door boa’s van NS een man aangehouden na een confrontatie in de trein. De politie nam de vermeende lastpak mee naar het politiebureau voor verhoor. „Aanleiding voor de aanhouding was dat de man de trein op hetzelfde station niet wilde verlaten, nadat hij eerder hinderlijk gedrag vertoonde richting de conducteur”, aldus de politie.

De man raakte bij zijn aanhouding licht gewond aan zijn gezicht. Hij deed daarop aangifte van mishandeling door de NS-medewerker. Het betreft een 51-jarige man uit Utrecht. Hij heeft zich gemeld en wordt ook verhoord.

De politie roept getuigen van het voorval op zich te melden.