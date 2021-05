Tribune in synagoge stort in: doden en gewonden

Buitenland

VS hebben basis in Kandahar na bijna 20 jaar verlaten

De VS hebben de ontmanteling van de grote militaire basis in het Afghaanse Kandahar afgerond. Het was de op één na grootste basis van Amerikaanse troepen in het land. Kandahar, 450 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Kabul, is de tweede stad van het land en de regio staat bekend als de geboort...