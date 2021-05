Tribune in synagoge stort in: doden en meer dan 100 gewonden

De instorting speelde zich af op een overvolle tribune in Givat Zeev. In de synagoge zaten op het moment van het drama zo’n 650 bezoekers. Lokale media toonden beelden van beveiligingscamera’s die het drama vastlegden.

Hoe de tribune kon instorten, is nog onduidelijk. In een deel van de synagoge vindt momenteel een verbouwing plaats. Volgens de autoriteiten was er gewaarschuwd voor een onveilige situatie, maar zat de synagoge desondanks vol. Een lokale politiebaas heeft arrestaties aangekondigd ’omdat de voorschriften opnieuw zijn genegeerd’.

Eind april kwamen er tijdens een religieus feest in Israël 45 mensen door verdrukking om het leven. De catastrofe vond plaats bij een bedevaart van duizenden ultra-orthodoxe joden in het noorden van het land. Het was de grootste openbare bijeenkomst sinds de uitbraak van de corona-epidemie in het land.

De pelgrims vierden de gedenkdag Lag Ba'Omer. Diepgelovige joden verzamelen zich dan bij de berg Meron, waar een vereerde rabbijn en schriftgeleerde uit de tweede eeuw begraven ligt.