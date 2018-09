Als troost mag Brussel constateren dat acht jaar buitenlandse politiek Obama verdraaid weinig lof heeft opgeleverd. Maar de bureaucraten zullen de beleefde Obama nog wel missen als rauwdouwer Trump aan de touwtjes trekt. Het TTIP-handelsverdrag waaraan acht jaar is gewerkt gaat de vuilnisbak in en Europa moet militair de eigen broek ophouden want wie niet genoeg betaald aan de NAVO hoeft niet op steun van de VS rekenen.

Nog erger: de idealen van Brussel zijn al lang de idealen van veel Europeanen niet meer. Dat maken de verhalen hiernaast wel duidelijk.

Maar niet overal hoeft Brussel op wantrouwen te rekenen. Zo zijn ze in Jordanië maar wat blij met de talrijke initiatieven en de daarbij behorende bak geld waarmee de EU het arme en door 1,3 miljoen Syrische vluchtelingen overstroomde land helpt. Een groot deel van de vluchtelingen kan naar school vanwege financiële steun van de EU, er worden energiecentrales op zonlicht gebouwd, de veiligheid in de vluchtelingenkampen wordt gegarandeerd, door een stroom euro’s, het bedrijfsleven wordt gesponsord om banen te scheppen en ga zo maar door. Dat alles met heel veel Europees geld. De blauwe vlag met de sterren wappert daarom fier in Jordanië.

Een cynicus zou zeggen dat Europa blij is dat het zo de toevloed van vluchtelingen kan afkopen met een goedgevulde zak geld. Er is sinds de Syrische vluchtelingencrisis begon 5,5 miljard euro vanuit de EU en de lidstaten naar Jordanië gevloeid.

Maar cynisme is ver te zoeken bij de tienerstudenten die ik sprak in het Jordaanse vluchtelingenkamp Zaatari. De jonge Syriërs zijn ontroerend ernstig en begrijpen hun taak: ,,We moeten ons land weer opbouwen.”

Daarom willen ze vooral dokter of ingenieur worden en dwingen ze zichzelf naar de door de Europese Unie betaalde scholen in de kampen te gaan. Al is de verlokking om ergens onderbetaald te werken en een zakcentje voor de vluchtelingenfamilie te verdienen, groot.

Het is jammer om hun naïeve dromen te verstoren, maar de cijfers werken niet in hun voordeel. In de Arabische wereld is de jeugdwerkloosheid zo’n 30%, meer dan het dubbele dan elders ter wereld.

De Arabische wereld herbergt 5% van de wereldbevolking maar volgens cijfers van de VN komt er 45% van het wereldwijde terrorisme voor en 68% van de doden door oorlogsgeweld.

Zo bekeken is het verlangen naar, en de bewondering voor, Europa verklaarbaar. Maar waar is de tijd gebleven dat uit minder desperate regio’s met jaloezie naar Brussel werd gekeken?