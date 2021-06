LIVE | Marengo-proces hervat: behandeling weerzinwekkende liquidatie IJsselstein

Bij de extra beveiligde rechtbank de Bunker in Amsterdam zijn extreme veiligheidsmaatregelen van kracht. Ⓒ ANP / Hollandse-Hoogte / Nico Garstman

Amsterdam - De rechtbank in Amsterdam gaat verder met het liquidatieproces Marengo. Woensdag staat dossier Ster op het programma, waarin de moord op de 37-jarige Samir Erraghib wordt behandeld. Erraghib werd op 17 april 2016 in IJsselstein doodgeschoten, hij werd onder vuur genomen terwijl zijn 7-jarige dochtertje bij hem in de auto zat. Het kind overleefde de aanslag.