LIVE | Marengo-proces hervat: ’Kroongetuige Nabil B. moet gedwongen worden in de rechtbank te verschijnen’

De kroongetuige verscheen dinsdag wederom niet in de gerechtsbunker in Amsterdam Osdorp, ondanks dat hij was opgeroepen. De rechtbank besloot vandaag nog geen gehoor te geven aan de dringende oproep van de advocaten.

Getuigen zijn volgens de wet gedwongen om te verschijnen. Dat geldt voor Nabil B. nog veel sterker, vindt advocaat Juriaan de Vries, omdat Nabil B. een deal sloot met het Openbaar Ministerie. In ruil voor zijn verklaringen kan hij een gehalveerde strafeis tegemoet zien.

Beveiliging van vriendin

De Vries: „Hij komt niet en iedereen vindt dat goed? De kroongetuige regeert en dicteert?” Volgens advocaat De Vries komt Nabil B. over als „een jammerend kind dat zijn zin niet krijgt”, en misbruikt hij dit podium om zijn zin te krijgen op een ander gebied.

De kroongetuige ligt in de clinch met het Openbaar Ministerie omdat hij vindt dat de beveiliging van zijn vriendin niet goed is geregeld. Eerder werden de broer en de advocaat van de kroongetuige vermoord.

De advocaten Christian Flokstra en Juriaan de Vries zeiden alle begrip te hebben voor de positie van de kroongetuige, maar wezen erop dat al anderhalf jaar bekend is dat de inhoudelijke behandeling van de moordzaken nu zou plaatshebben. Het recht van de verdachten op een eerlijk proces wordt volgens de raadslieden aangetast als het niet mogelijk is om de verklaringen van de kroongetuige op waarheid te toetsen en hem te ondervragen, zeggen zij. Volgens De Vries en Flokstra laten het Openbaar Ministerie en de rechtbank zich „gijzelen” en „chanteren” door de kroongetuige. „Maar het gaat hier niet om Nabil B. Het gaat hier om de rechten van de verdachten.”

Advocate Inez Weski wees op het feit dat de verdachten wel worden gedwongen om in de rechtbank te verschijnen. Dat moet ook gelden voor de kroongetuige, vindt zij.

Dochtertje van zeven in auto

De rechtbank wil vandaag de moord op Samir Erraghib bespreken. Die werd op 17 april 2016 doodgeschoten in IJsselstein. Zijn dochtertje van 7 dat bij hem in de auto zat overleefde de aanslag.

De officieren van justitie vinden dat er best kan worden begonnen met de behandeling van deze zaak zonder de kroongetuige. Dat is vorige week ook gebeurd met een andere moordzaak. Maar volgens de advocaten Flokstra en De Vries heeft Nabil B. meer verklaringen afgelegd over de moord op Erraghib.

