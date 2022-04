Onderhandelingen over miljardengaten in begroting gaan verder: ’Ingewikkelde puzzel’

Die knopen zijn talrijk. De begroting wordt geteisterd door tegenvallers bij de spaartaks en uit Brussel, politieke wensen om de AOW en het defensiebudget te verhogen en economische gevolgen van de oorlog in Oekraïne.

„Het is een heel ingewikkelde puzzel en het gaat om heel veel geld”, zegt D66-fractieleider Paternotte donderdagochtend. Hij verwacht dat er na het gesprek in de ochtend ook nog gesprekken nodig zijn met premier Rutte (VVD) en vicepremiers Hoekstra (CDA) en Schouten (CU): „Ik denk dat we uiteindelijk nog wel een keertje met elkaar zullen zitten. Ik hoop dat dat vandaag is.”

De hamvraag is hoe de rekening betaald moet worden. Dat kan door te bezuinigen, de staatsschuld te laten oplopen of lasten te verhogen. Premier Rutte zei vorige week dat dat laatste onvermijdelijk is, vooral bij het bedrijfsleven en vermogenden. Paternotte herhaalt die boodschap donderdag: „Het is nooit een doel op zich om belastingen te heffen, maar als je voor zulke grote uitdagingen staat kan dat onvermijdelijk zijn.”

CU-leider Segers is nog wat voorzichtiger: „Het zal nog een langer en breder gesprek zijn dan vanochtend.” CDA-fractievoorzitter Heerma wil ’tussentijds geen commentaar geven op de wedstrijd’: „Het zijn geen punten en komma’s die op tafel liggen. Kabinet zal knopen moeten doorhakken en dat gebeurt op het einde.”

De witte rook zou eind deze week nog kunnen volgen, het kabinet wil de begroting vrijdag in de ministerraad bespreken. Maar mogelijk is er ook nog uitloop naar begin volgende week.