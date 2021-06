Kabinet: gasnetwerk gebruiken voor transport waterstof

De stap van het kabinet en vooral de rol van het bestaande aardgasnetwerk kan worden gezien als een groene doorbraak. Een groot deel van de industrie en zwaar wegtransport zal in de toekomst afhankelijk zijn van waterstof. Veel bedrijven willen wel, maar voor de productie én het transport van waterstof wordt al jaren reikhalzend uitgekeken naar Den Haag.

Staatssecretaris Dilan Yeşilgöz (Klimaat en Energie) kondigt woensdag aan dat het kabinet nu start met een plan voor ’een onderbouwde en gefaseerde uitrol’ van een landelijk waterstoftransportnet. Het is slechts een begin, want de VVD-bewindsvrouw geeft toe dat er in de formatie uiteindelijk een knoop zal moeten worden doorgehakt over het kostenplaatje. Het gaat om een investering van tenminste 1,5 miljard euro.

Blauwe en roze waterstof

Het onderwerp ligt naar verwachting niet politiek gevoelig. VVD, D66 en CDA zijn al jaren enthousiast over de ontwikkelingen rond waterstof en de rol die het kan spelen in groene industriepolitiek. De productie kan nog wel discussie opleveren. Sommige partijen zijn minder enthousiast over ’blauwe waterstof’ (gemaakt van aardgas) of ’roze waterstof’ (nucleair).

Yeşilgöz heeft grote verwachtingen: „Met de ontwikkeling van een transportnet voor waterstof zou een essentieel onderdeel van de waterstofketen tot stand komen en kunnen we bouwen aan een sterke positie van Nederland als waterstofland.”

Dat het bestaande aardgasnetwerk kan worden gebruikt betekent waarschijnlijk dat een hoop graafwerk in het land kan worden voorkomen. Yeşilgöz schat verder in dat de kosten ’minimaal een factor 4 lager zijn’ in vergelijking met nieuwbouw. Bovendien kan het netwerk sneller worden gebruikt.

Uit gezamenlijk onderzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Financiën, Gasunie en TenneT blijkt namelijk dat het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen al voor 2030 ruimte biedt om leidingen vrij te spelen voor transport van waterstof.

Niet overal

Dat zal nog niet overal het geval zijn. Yeşilgöz schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat op een deel van het netwerk nieuwe leidingen zullen moeten worden aangelegd: „Maar voor veruit het grootste deel, circa 85 procent, kan een nieuw transportnetwerk voor waterstof worden gebaseerd op hergebruik van bestaande leidingen.”

De bewindsvrouw wil staatsbedrijf Gasunie vragen om de ontwikkeling van het nieuwe transportnetwerk op zich te nemen.