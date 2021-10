Man verliest 600 euro in casino, deelt klappen uit en rooft fortuin uit kluis

Foto ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

MAASMECHELEN - Tegen een man die in 2019 een werknemer van het casino in het Vlaamse Maasmechelen mishandelde, in een toilet opsloot en 15.975 euro uit de kluis stal, is twee jaar cel geëist en 800 euro boete.