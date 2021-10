Egel in brand gestoken: groep jongeren rent weg voor politie

Agenten werden rond 20.15 uur gealarmeerd door een getuige, die had gezien dat een groep jongeren in de Jacob Wiersumstraat een egel in de brand stak om vervolgens weg te rennen. De groep bestond volgens de beller uit ongeveer tien jongeren.

Toen de politie korte tijd later aankwam, was de egel al dood. Het is niet bekend of dat al het geval was toen de jongeren het dier in de brand staken. De getuige heeft zich verder over de egel ontfermd en het beestje meegenomen, meldt Dagblad van het Noorden.

Instagramgebruikers reageren woedend onder het bericht van de politie. „Geen woorden voor”, schrijft iemand. Een ander oppert om de jongeren een dagje mee te laten lopen bij een dierenopvangcentrum.

Camerabeelden

De politie is in het kader van het onderzoek op zoek naar getuigen en camerabeelden, bijvoorbeeld van dashcams. Dierenmishandeling is bij wet strafbaar en kan een boete of gevangenisstraf opleveren.