Rotterdamse agent ontslagen voor doorspelen informatie

ROTTERDAM - Een 41-jarige politiemedewerker van de eenheid Rotterdam is ontslagen vanwege ernstig plichtsverzuim. De man wordt verdacht van het doorspelen van informatie aan onbevoegden. Bovendien bleek dat hij verdovende middelen gebruikte. Hij moet zich op een later moment verantwoorden voor de rechter, wanneer is nog niet duidelijk.