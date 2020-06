NPO Start plaatst disclaimer bij Little Britain

De afgelopen tijd was er veel discussie rond Little Britain. De BBC verwijderde de serie. „De tijden zijn veranderd sinds Little Britain voor het eerst uitkwam, dus de serie is momenteel niet beschikbaar via BBC iPlayer”, liet de omroep weten.

Ook een aflevering van Fawlty Towers lag onder vuur. Aanvankelijk werd de serie offline gehaald door de BBC. Na kritiek van hoofdrolspeler John Cleese – de serie stak juist de draak met racistische karikaturen – wordt de serie teruggeplaatst met ’extra context en waarschuwingen’.

Nederland

Little Britain, een comedyserie van Matt Lucas en David Walliams, maakte ook in Nederland naam met zijn harde sketches waarin karikaturen centraal stonden. Zo was er Vicky Pollard, een white trash tienermoeder. Met Marjorie Dawes van FatFighters maakten Lucas en Walliams subtiel racisme in het alledaagse leven belachelijk. Maar er worden ook raciale karikaturen neergezet.

In Nederland is er nu voor gekozen om bij de aflevering een disclaimer te plaatsen. Het gaat om de volgende tekst:

Little Britain is gemaakt in 2003 als product van zijn tijd. De serie bevat satirische sketches die drijven op vooroordelen en stereotyperingen met betrekking tot ras en seksuele geaardheid op een manier die mogelijk niet meer past in de wereld van vandaag. De VPRO onderzoekt samen met andere omroepen en NPO hoe moet worden omgegaan met volgens huidige maatstaven ongepaste inhoud binnen het audiovisuele erfgoed en dan in het bijzonder rond het genre satire.

Ⓒ NPO

Een woordvoerder van de NPO benadrukt zo snel mogelijk in gesprek te gaan met alle omroepen over ’de programma’s die nu ter discussie staan’. „De uitnodiging is reeds verstuurd.” Voorzitter Shula Rijxman heeft ’al vaker gewezen op de toenemende intolerantie en polarisatie in Nederland en in de rest van de wereld’, aldus de NPO. „Wij staan open voor een eerlijke, zorgvuldige discussie over mogelijk discutabele beelden uit het verleden, met elkaar, maar ook met makers en ons publiek.”