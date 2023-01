Rusland erkent ruim 9000 man onterecht te hebben gerekruteerd

Ruim 9000 burgers die „illegaal” werden gemobiliseerd zijn inmiddels teruggebracht naar huis, ook zij die om gezondheidsredenen „onder geen beding” hadden mogen worden opgeroepen, zei een kopstuk van justitie bij een ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin. Kritische waarnemers gaan er echter van uit dat tijdens de grootscheepse mobilisatie veel meer mensen illegaal zijn gerekruteerd, en wellicht nooit zijn teruggekeerd.

Met name in de eerste weken werden chaotische omstandigheden gemeld in veel militaire wervingsbureaus. In totaal werden 300.000 man opgeroepen voor het front.