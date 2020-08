Man faket kanker om te voorkomen dat vriendin hem verlaat

Bevis verzon dat hij terminale maagkanker had om zo op een manipulatieve manier te voorkomen dat zijn toenmalige vriendin hem aan de kant zou zetten. Daarvoor haalde hij alles uit de kast: de man deed alsof hij ziekenhuisafspraken had en vroeg Karen Gregory dan mee te gaan. Ze moest dan buiten wachten omdat Bevis niet wilde dat ’zij hem zo zou zien.’

Volgens Metro UK organiseerden vrienden van de leugenaar zelfs een sponsorloop om geld op te halen voor de in hun ogen ernstig zieke Bevis.

Wurging

Maar aan zijn toneelspel kwam in december na drie jaar abrupt een einde. Bevis viel zijn partner aan en wurgde haar. Uiteindelijk kreeg hij 18 maanden cel wegens twee mishandelingen en zijn controlerende en dwingende gedrag.

Tijdens de rechtszaak kwam aan het licht dat mevrouw Gregory in 2018 meerdere keren de relatie wilde verbreken. Bevis had haar verzocht om te gaan swingen, maar zij zag dit niet zitten. Toen hij haar uiteindelijk vertelde dat hij kanker had, besloot ze toch maar bij hem te blijven. „Ik haalde hem op uit het ziekenhuis en hij kwam naar buiten met allerlei soorten verband. Ook had hij hele verhalen over de verpleegsters daar”, zo onthulde zijn ex. „Hij had een doos met medicatie bij zich die hij de hele dag zou moeten slikken.”

Bij het opruimen van de schuur ontdekte de vrouw echter dat ze een lange tijd was voorgelogen. De ’zware medicatie’ bleek te bestaan uit vitamines en supplementen.

Aanklager Ed Fowler deed bovendien uit de doeken hoe mevrouw Gregory de druk voelde om de verlangens van Bevis te vervullen. Vanwege zijn ernstige ziekte kon hij in haar ogen bovendien niet alleen gelaten worden. „Ze vond het allemaal zo erg voor hem. Ze ging meer werken zodat hij zijn baan op kon zeggen. Daarnaast gaf ze hem veel meer aandacht en werd had ze de indruk dat ze vaker seks met hem moest hebben.”