Verdachte schietpartij VS verstopt zich in vriesruimte McDonald’s

De verdachte verschool zich in de vriesruimte van een nabijgelegen McDonalds. Ⓒ Persbureau van eijndhoven

Putnam County - Een man die in de Amerikaanse staat Tennessee op de vlucht was voor de politie na een schietpartij, besloot op een wel heel vreemde plek te gaan schuilen. De politie trof hem na een korte achtervolging aan in de vriesruimte van een McDonald’s-restaurant langs de weg.