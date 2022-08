Ruim 1500 kilo cocaïne in container met hout

Binnenland

Kustwacht Caribisch gebied onderschept recordhoeveelheid drugs

De Kustwacht in het Caribisch gebied heeft in de afgelopen weken een recordhoeveelheid cocaïne in beslag genomen. Het gaat om vier ton drugs in een periode van drie weken. Ter vergelijking: in heel 2021 wist de Kustwacht in het Caribisch gebied 3300 kilo drugs te onderscheppen.