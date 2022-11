Brussel opent de deur voor luchttaxi’s en bezorgdrones

Drones worden steeds vaker gebruikt door defensie, de agrarische sector, inspectiediensten en de politie. Maar tegen 2030 verwacht Brussel dat deze vliegende apparaten steeds vaker worden gebruikt voor andere zaken. Bijvoorbeeld voor spoedleveringen van pakketjes met medicijnen en het vervoer van passagiers.

Zo’n luchttaxi, zo verwacht het dagelijks EU-bestuur, zal in eerste instantie nog plaatsvinden met een piloot aan boord. Maar uiteindelijk gaat Brussel ervan uit dat deze mini-vliegtuigen volledig geautomatiseerd zijn.

„Aanbieders streven naar de Olympische Spelen van Parijs in 2024 als startdatum voor dit soort onbemande vervoersdiensten. In verschillende Europese steden lopen al initiatieven”, schrijft de Commissie in een toelichting.

Volgens eurocommissaris Adina Vălean (Vervoer) is het daarom belangrijk om de komende jaren bestaande droneregels van een update te voorzien. Zo moet toekomstige chaos in de lucht worden voorkomen en krijgen ontwikkelaars op tijd duidelijkheid over de spelregels. In een nieuwe strategie lanceert Vălean ideeën om te werken aan verkeersregels, veiligheidsvoorwaarden en opleidingseisen voor piloten van vliegtuigen die op afstand bestuurd worden.

De EU-functionaris ziet een gouden toekomst voor Europese dronediensten. Ze verwacht dat de sector tegen 2030 is uitgegroeid tot een miljardenbusiness en zo’n 145.000 banen kan opleveren.