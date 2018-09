Mariella 'trouwde' met zichzelf na het overwinnen van kanker en liefdesverdriet

De klap was groot toen Mariella voor de derde keer te horen kreeg dat ze kanker had. En dat was niet de enige klap die ze te verwerken kreeg. Haar aanstaande man verliet haar vlak voordat ze hoorde of het een goed- of kwaadaardige tumor was: “Ik werd al gebeld dat ik iemand mee moest nemen naar de uitslag. Dan weet je al dat het niet goed is. Mijn ex voelde nattigheid en pakte drie uur van tevoren zijn spullen. ‘Ik heb er geen zin in,’ zei hij en liep zo de deur uit.”

Maar Mariella, inmiddels gezond en wel, is opgekrabbeld en regelde een trouwshoot voor zichzelf: “Ik wilde niet bij de pakken neerzitten of zielig doen. Het moest een powerdag worden voor mij en mijn dochter. Samen zouden we stralen.”

