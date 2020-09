In één week: vijftig procent meer coronagevallen op scholen

Onderwijs netjes op anderhalve meter afstand. Toch blijven de besmettingen oplopen. Foto ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / Arie Kievit

Utrecht - De coronaproblemen beginnen zich in het onderwijs op te stapelen. In een week tijd werden er vijftig procent meer coronagevallen geconstateerd. Daarnaast neemt het aantal kinderen dat thuiszit in een rap tempo toe.