Europa verbijsterd door rellen Rotterdam: ’Het is een burgeroorlog’

De rellen in Rotterdam zijn niet onopgemerkt gebleven in de rest van de wereld. Verschillende kranten schrijven over de rellen waarbij zeker zeven mensen gewond zijn geraakt en minimaal twintig arrestaties zijn verricht. De Britse krant The Sun schrijft over een ’uitbarsting van geweld’ in de Rotterdamse havenstad.

Bij de rellen zijn tientallen schoten gelost nadat agenten in het nauw werden gedreven. Het Duitse dagblad Bild spreekt zelfs over een ongekende chaos, waarbij „hooligans jagen op politieagenten.”

De Daily Mail meldt dat de rellen in Rotterdam niet op zichzelf staan. „De woede over de covid maatregelen wordt steeds gewelddadiger in heel Europa. Zeven mensen zijn gewond geraakt nadat de Nederlandse politie vrijdagavond op anti-lockdown relschoppers heeft geschoten. Ook in de rest van Europa groeit de weerstand tegen de corona maatregelen”.