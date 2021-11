Premium Het beste van De Telegraaf

Verbijstering in buitenland door rellen Rotterdam: ’Het lijkt een burgeroorlog’

Een ravage in Rotterdam. Ⓒ ANP / AS Media

Amsterdam - In Europa is verbijsterd gereageerd op de rellen in Rotterdam van vrijdagavond. Bij de rellen na een protest tegen het 2G-beleid in het centrum van Rotterdam heeft de politie schoten gelost en raakten meerdere mensen gewond. De Zwitserse krant Blick spreekt zelfs over een ’burgeroorlog’ in Rotterdam.