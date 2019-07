Brandweer extra alert op natuurbranden

Brand op de Veluwe in 2018. Ⓒ ANP

ARNHEM - In bijna het hele land is de brandweer extra alert op het ontstaan van natuurbranden. Het is alweer dagenlang warm en droog in Nederland en er wordt geen regen voorspeld. In combinatie met wind kan een klein vuurtje zich dan makkelijk uitbreiden tot een grote brand, waarschuwt de brandweer.