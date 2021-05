Alle zes verdachten overval waardetransport Amsterdam langer vast

De zes mannen uit België en Frankrijk worden ervan verdacht op woensdag 19 mei een waardetransportauto met edelmetalen te hebben overvallen en daarbij met automatische wapens te hebben geschoten. De politie heeft zes aanhoudingen verricht: één op de Overdiemerweg, vier in Broek in Waterland en één op de A20 bij Kralingen. De politie is nog op zoek naar minimaal drie verdachten.

De identiteit van één van de aangehouden verdachten is nog niet vastgesteld. De overige aangehouden verdachten zijn tussen de 24 en de 40 jaar oud, drie van hen zijn afkomstig uit Frankrijk en twee uit België. Over de verdere achtergrond van de verdachten worden geen mededelingen gedaan. De woningen van de Franse verdachten zijn doorzocht.

Bij de schotenwisseling is één verdachte, een 37-jarige man uit Frankrijk, overleden en zijn twee verdachten gewond geraakt. Eén van hen was lichtgewond, de andere gewonde verdachte wordt nog in het ziekenhuis behandeld maar wordt daar vermoedelijk snel uit ontslagen.