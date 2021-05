Doodgeschoten overvaller Amsterdam is 47-jarige Fransman

Dat melden goed ingevoerde bronnen van De Telegraaf in Frankrijk. Er zijn twee Fransen opgepakt en de derde Franse overvaller, Osiris S., is gedood bij de achtervolging door de politie. De vrouw van een van de opgepakte overvallers zou in Frankrijk aangehouden zijn.

Er worden nog meer Fransen gezocht. Zeker twee. De overige opgepakte verdachten hebben de Belgische nationaliteit. De Telegraaf meldde eerder al dat de meeste overvallers zeer ervaren criminelen zijn, onder meer op het gebied van overvallen. Het Openbaar Ministerie Amsterdam wil nergens op reageren omdat de verdachten in beperkingen vastzitten. De verdachten werden zaterdag voorgeleid aan de rechter-commissaris en blijven in ieder geval nog 14 dagen in hechtenis.

Bekijk ook: Nieuwe mogelijke auto overvallers waardetransport Amsterdam gevonden

Het gaat om zeven verdachten. Zes werden in omgeving Amsterdam gepakt, en eentje op de A16 bij Rotterdam. De politie bevestigde eerder al aan De Telegraaf dat zeker twee overvallers nog gezocht worden. Enkele advocaten zijn benaderd, maar willen niet reageren.

Het onderzoek naar de overval waarbij de beoogde buit zo’n vijftig miljoen euro aan onder meer goud bedroeg, is nog in volle gang. Vijftig agenten werden woensdag beschoten bij de mislukte beroving en achtervolging die in Broek in Waterland eindigde.