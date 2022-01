Winkeldieven die vluchtten met kindje in auto aangehouden

De politie hield zondag een 30-jarige Rotterdammer aan in een woning in de wijk Vreewijk. De andere verdachte, een 33-jarige Rotterdammer, meldde zich zondagmorgen op het politiebureau in Rotterdam-Zuid. Het tweetal zit vast en wordt verhoord. Het is nog niet duidelijk wie van de twee de vader is.

Tijdens hun vlucht ramden ze meerdere geparkeerde auto’s en crashten uiteindelijk op de Kerstendijk tegen een wagen. Ze renden daarna weg met het kindje dat in een autostoeltje zat. De politie wist het adres te achterhalen waar het kind aanwezig was. Volgens een woordvoerder is het kind „ogenschijnlijk” ongedeerd.

De buit van de winkeldieven bestond volgens de politie uit een paar blikjes drinken.