Van overal stof tot urinespetters op de wc-bril... Verbouwen is stress

Hester: "Dit was allemaal niet nodig geweest," dreunt steeds maar door mijn hoofd. Als de mannen, die ons huis vijf jaar geleden verbouwden, verstand van zaken hadden gehad, hadden we nu nog gewoon op dezelfde vloer gelopen. Maar dat hadden ze niet en nu zitten we dus in de rotzooi, met twee pubers, een peuter en een licht dementerende dove en slechtziende hond, want we willen een gietvloer. Zoals het hoort bij verbouwingen, loopt het niet op rolletjes. Herkenbaar voor een ieder die ooit ging klussen: de prijs valt áltijd tegen. Hoe royaal je begroting ook is en hoe vaak je op tv ook het verkeerde voorbeeld hebt gezien, je trapt er toch in."

Lees het artikel nu op VROUW.nl.