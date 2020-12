OPROEP: Met wie viert u Kerst?

Het zal dezer dagen aan menig keukentafel onderwerp van discussie zijn: met wie vieren we Kerstmis? Vanwege de lockdown mag ieder huishouden thuis tenslotte maar drie volwassen gasten ontvangen. Dat roept de vraag op: wie nodigen we wel uit en wie niet voor het kerstdiner? En: hoe houden we het veilig voor elkaar, zeker als bijvoorbeeld opa en oma komen, of dat familielid met en zwakke gezondheid. We zijn benieuwd naar uw ervaringen!