Organisator stalbezetting Boxtel: ’Ik wilde juist gearresteerd worden’

Shivonne Engen organiseerde de stalbezetting in Boxtel. Ⓒ De Telegraaf

ESCH ZUR ALZETTE - ,,Ja, ik was organisator van de actie in Boxtel.” Shivonne Engen vertelt het onbezorgd. Zelfverzekerd. Maandenlang bleef onduidelijk wie het brein was achter de invasie van een Nederlandse boerderij door dierenactivisten. „We hebben geen leiders”, klonk het. Maar op het congres van Animal Rights in Luxemburg is de Noorse activiste, woonachtig in Den Haag, bereid haar masker te laten zakken.