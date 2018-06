Talpa Radio wil Rob Stenders niet

Stenders zei vanmiddag op NPO Radio 2 dat John de Mol (Radio Veronica, Sky Radio, Radio 10 en 538) zich bij hem had gemeld. De mediatycoon zou voor hem op een van de Talpa-radiozenders plek hebben tussen 14.00 en 16.00 uur voor een Platenbonanza-achtig programma.

Dave Minneboo, radiodirecteur Talpa Radio, laat in een verklaring weten: „Rob Stenders heeft Talpa Radio benaderd, in tegenstelling tot wat hij beweert. Er zijn gesprekken geweest tussen Stenders en mij als radiodirecteur, op zijn initiatief. We hebben de opties besproken, maar er is vanuit ons geen interesse meer.”

Misbruikt

Wat Minneboo ook steekt is dat Stenders zelf vanmiddag überhaupt gezegd heeft dat er gesprekken zijn geweest: „Bovenal zijn we er niet van gediend dat we gebruikt worden voor het genereren van publiciteit of ten behoeve van de onderhandelingen met andere partijen.”

Stenders stapt over van Avrotros naar BnnVara, maar raakt daardoor zijn middagprogramma (14.00-16.00 uur) kwijt. Avrotros houdt vast aan de uren en geeft de plek op Radio 2 aan zijn presentatrice Annemieke Schollaardt, die nu nog te horen is op 3FM. De afgelopen weken is naarstig gezocht naar een andere plaats voor Stenders in het uitzendschema van Radio 2, maar dat is niet gelukt, zo vertelde hij vandaag zelf.