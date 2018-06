Bus stort in zee in Zuid-Rusland: 18 doden

Acht arbeiders raakten gewond, van wie vijf ernstig. Meer dan dertig bouwvakkers konden worden gered. Ook de chauffeur overleefde het ongeluk. In de bus zaten ongeveer vijftig mensen.

Volgens lokale autoriteiten weigerden de remmen van de bus toen deze van een olieterminal in aanbouw over een pier naar de kust reed. Het voertuig had 300 tot 400 meter afgelegd toen het in het water viel, zei een woordvoerder tegen het Russische nieuwsagentschap Tass. De verongelukte bouwvakkers werkten aan de olieterminal.