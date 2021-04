Illegale feesten beëindigd op verschillende plekken in het land

Het feest in Breda werd gehouden in de kelder van een oud gebouw van KPN. De agenten kwamen af op het feest na meldingen over geluidsoverlast. Zaterdagmiddag en -avond deelde de politie ook al zo’n 200 bekeuringen uit aan groepen feestgangers die zich in en om het centrum van Breda ophielden. In de vroege avond werd met behulp van de ME ook het Valkenbergpark gesloten en leeg geveegd nadat er in de drukte wat opstootjes ontstonden. Hoewel de politie werd uitgedaagd en het soms even grimmig werd, kwam het daarbij niet tot gewelddadige confrontaties, aldus de politie.

In Tiel maakte de politie rond 02.00 uur een einde aan een illegaal feestje in een loods aan de Edisonstraat. Hier werden 36 mensen, veelal afkomstig uit Tiel en omgeving, bekeurd. En in Weurt was een illegaal feestje in een bedrijfspand aan de Jonkerstraat. Daar werden twaalf mensen beboet.

Fietsen voor de deur

In Almelo werd er een feest in een schuur bij een woning aan de Almeloseweg gegeven. Agenten kwamen daar achter nadat ze rond 23.45 uur een melding binnenkregen van geluidsoverlast. De agenten zagen veel fietsen voor de woning staan en hoorden geluid komen uit een schuur naast de woning. „Bij het openen van de deur troffen collega’s een grote groep jongeren aan die tegen elkaar aan gedoken in een hoek stonden”, schrijft de politie op Facebook. Alle 31 aanwezigen, van wie de meesten minderjarig waren, kregen een bekeuring, om vervolgens naar huis te worden gestuurd.