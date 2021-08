Wit-Russische activist dood in park Kiev gevonden

De politie van Kiev heeft bekendgemaakt dat hij opgehangen in het park is gevonden. Het onderzoek moet uitwijzen hoe de man is gestorven. De politie sluit niet uit dat het om een moord met voorbedachten rade gaat die de daders als een zelfmoord wilden voorstellen.

De politie heeft iedereen die Sjisjov heeft gekend, gevraagd informatie te verstrekken. Een Belarussische mensenrechtenorganisatie heeft naar voren gebracht dat hij recent nog ging joggen in het park en dat hij toen enige tijd door vreemden werd gevolgd. Sjisjov was de oprichter van een stichting die in Belarus mensen bijstaat die door het regime worden vervolgd.