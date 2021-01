Britse variant rukt op in Nederland: ’Het gaat snel’

GGD Fryslân is begonnen met het preventief testen van zo’n 400 zorgmedewerkers na een uitbraak in een zorgcentrum in Surhuisterveen. Ⓒ Hollandse Hoogte / Novum RegioFoto

Amsterdam - De Britse variant van het coronavirus verspreidt zich in rap tempo over het hele land en is tot in Friesland en Groningen vastgesteld. Sonja Kloppenburg, woordvoerder van de GGD GHOR Nederland: „De Britse variant beslaat 2 tot 5% van de nieuwe besmettingen. De stam komt nog niet zo lang voor, dus kan ik stellen dat de verspreiding snel gaat.” Waarschuwend: „Houd je dus aan de maatregelen!”