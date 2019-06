Man in pick-up richt ravage aan in Rotterdam

Volgens de politie is het een wonder dat er geen gewonden zijn gevallen tijdens de dollemansrit van de man. Hij reed met een zwarte pick-up tegen het verkeer in en reed over de stoep in de Noordmolenstraat. Hierbij ramde hij enkele auto's en fietsen. Toen hij zich uiteindelijk klem reed, trokken omstanders hem uit de auto, waarna hij werd overgedragen aan de politie. Omdat een blaastest mislukte, is een bloedtest afgenomen.

Dagelijks tijdens de lunch het belangrijkste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik