Buba mag blijven!

Een ruime Kamermeerderheid steunt de voorstellen van PVV en CDA om de olifant bij circusfamilie Freiwald te houden. Officieel moest Buba door het verbod op wilde dieren in circussen al lang weg, maar een jarenlange zoektocht naar een geschikt onderkomen leverde niets op.

De laatste maanden is de zoektocht een nieuw leven ingeroepen. CU-minister Schouten stond op het punt om de veertigplusser, een oude dame in olifantenjaren, naar Elephant Haven in Frankrijk te sturen. Dit olifantenparadijs is onlangs geopend door een Belgisch koppel met financiële steun van de beroemde Franse actrice Brigitte Bardot. Het centrum is speciaal voor gepensioneerde dikhuiden uit circussen en dierentuinen.

Circusfamilie Freiwald is erg verknocht aan de voormalige ster van de piste. Het reizende bedrijf krijgt veel steunbetuigingen uit het land. Ook op het ministerie van Landbouw zijn e-mails binnengekomen van Nederlanders die vinden dat Buba de laatste jaren van haar leven in ons land moet kunnen slijten. Dierenactivisten hebben juist eerder in Den Haag gedemonstreerd voor uitzetting van de Afrikaanse olifant.

De kwestie zorgde deze week voor een pittig debat in de Tweede Kamer. Uiteindelijk vindt een meerderheid dat Schouten een permanente verblijfsvergunning voor de circusreus moet komen. Daarmee krijgt de laatste circusolifant in Nederland een uitzonderingspositie.