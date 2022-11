Nederlandse touringcar rijdt in op vrachtwagen in België: ’Bus zat vol met Nederlandse bejaarden’

De passagiers komen volgens directeur Albert Winnemuller van reisorganisatie en touringcarbedrijf Betuwe Express uit het hele land. De bus is maandagochtend vertrokken vanuit Zeeland en Noord-Brabant voor een 15-daagse reis naar Portugal en Spanje.

„De passagiers zijn ondergebracht in een zalencentrum”, zegt de directeur van het familiebedrijf uit Herveld tegen De Telegraaf. „Onze chauffeur zat knel met zijn voet en is ontzet door de hulpdiensten. Hij was goed aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis overgebracht. Ik ben nu onderweg met zijn vrouw om hem op te zoeken.”

Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. „We gaan nu eerst alles in gang zetten om iedereen te helpen en daarna kijken we pas naar de materiële schade en de oorzaak van het ongeluk.”