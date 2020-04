Halsema: gemeente Amsterdam betaalt mee aan begrafenissen arme moslims

Moslims hechten aan de ’eeuwige grafrust’ en kiezen er daarom dikwijls voor om begraven te worden in het land van herkomst, zoals Marokko of Turkije.

Halsema: „Het is steeds moeilijker om overledenen in het land van herkomst te begraven. Veel Amsterdammers hebben lang gespaard voor een uitvaart in het land van herkomst en daar al een graf gekocht. Door het coronavirus en de daarmee samenhangende beperkingen in het vliegverkeer kan die uitvaart niet plaatsvinden, dit veroorzaakt veel extra leed. Het gaat hierbij om de uitvaarten van diverse groepen in de samenleving, waaronder de Amsterdamse moslimgemeenschap.”

Leed verzachten

„Om het leed enigszins te verzachten wil de gemeente het mogelijk maken dat extra kosten die nu gemaakt moeten worden door families die dat niet kunnen dragen, deels door de gemeente worden betaald”, zo schrijft de stadsbestuurder.

Op dit moment kent de gemeente Amsterdam niet de mogelijkheid van eeuwige grafrust, maar zijn er mogelijkheden in bijvoorbeeld Almere of Zuidlaren. In de hoofdstad is het echter lastig om eeuwige grafrust te realiseren. Graven worden, na verloop van tijd, geruimd omdat de ruimte op begraafplaatsen schaars is. „Het college leeft mee met de moslimgemeenschap en heeft begrip voor de wens eeuwige grafrust mogelijk te maken. Dit is echter niet eenvoudig, diverse uitvoeringsproblemen maken het lastig eeuwig grafrecht op korte termijn te realiseren.”

In gesprek tijdens de Ramadan

Halsema gaat volgende week, tijdens de Ramadan, om tafel met vertegenwoordigers van de islamitische gemeenschap om toekomstplannen te bespreken. In haar brief stipt Halsema ook aan dat ook andere uitvaartplechtigheden geraakt worden door de corona-maatregelen en mensen niet massaal bijeen kunnen komen.

Bij gemeentelijke begraafplaatsen en crematoria is het daarom mogelijk gemaakt dat mensen die niet fysiek aanwezig kunnen zijn de dienst via een livestream kunnen volgen. Deze dienst wordt kosteloos aangeboden, net als een DVD met opname van de plechtigheid. Daarnaast maakt de gemeente het mogelijk om in bepaalde gevallen door een gerenommeerde dichter een persoonlijk gedicht te laten maken voor de overledene.